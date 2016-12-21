Режим работы трех автобусных маршрутов изменится с 24 декабря

Фото: m24.ru/Долматова Елена

Маршруты автобусов № 182 и № 269, а также время работы маршрута № 674к изменятся с 24 декабря, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Последний автобус № 674к "Метро "Южная" – "Битцевская аллея" будет отправляться от станции метро "Южная" в 00:28 вместо 21:00, а от "Битцевской аллеи" – в 00:38 вместо 21:10.

Автобусы № 182 между Липецкой и Бирюлевской улицами будут следовать в обоих направлениях по Проектируемому проезду № 5108. Раньше маршрут проходил через участок Элеваторной улицы.

Остановку "Элеваторная улица" при следовании к станции Бирюлево-Товарная перенесут на Проектируемый проезд № 5108.

Автобусы № 269 к станции метро "Царицыно" начнут ходить без заезда к Ряжской улице. Разворачиваться на Липецкой улице они будут перед Проектируемым проездом № 5108.

Остановки "Финансовый колледж", "Элеваторная улица" и "Бирюлевский дендропарк" на этом маршруте отменяются.

Предложения по работе маршрутов можно направить в контакт-центр "Московский транспорт" по телефону: 8 (495) 539-54-54, короткий номер для абонентов Билайн, МТС, Мегафон – 3210. Также пожелания можно оставить на портале Московский транспорт.