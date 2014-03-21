Сто водителей "Мосгортранса" развозили пассажиров на Олимпиаде в Сочи

Фото: ИТАР-ТАСС

Сто столичных водителей и десять диспетчеров помогли в организации Олимпийских игр в Сочи. Итоги работы водителей и диспетчеров на крупнейшем спортивном событии зимы подвел "Мосгортранс".

Десять столичных диспетчеров следили за движением 500 автобусов, что составляло около половины от общего количества машин, развозивших пассажиров на Играх в Сочи. Кроме того, диспетчеры анализировали движение автобусов и следили за работой всех 48 маршрутов сочинского транспорта на Олимпиаде.

Сочинским коллегам помогли и столичные водители. Сто работников "Мосгортранса", прошедшие специальный инструктаж, развозили пассажиров в Сочи.

Напомним, Олимпийские игры в Сочи завершились 23 февраля. Сборная России продемонстрировала лучший результат за всю свою историю проведения зимних Игр, завоевав 33 медали, в том числе 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

В общем медальном зачете команда России заняла первое место.