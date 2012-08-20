В Щербинке появился новый маршрут автобуса

ИТАР-ТАСС

С 20 августа для жителей городского округа Щербинка организуется новый маршрут автобуса № 860 "1-й микрорайон Щербинки – станция Щербинка", сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

В направлении к станции автобус будет следовать по улице Брусилова, улице Маршала Савицкого, Варшавскому шоссе, Железнодорожной улице. В обратном направлении маршрут пролегает через

Железнодорожную улицу, улицу 40 лет Октября, Варшавское шоссе, улицу Маршала Савицкого, улицу Брусилова.

При следовании от 1-го микрорайона Щербинки на маршруте определены следующие остановки: "1-й мкр-н Щербинки", "1-й мкр-н Щербинки", "Проектируемый пр. № 6418", "Ул. Брусилова", "2-й мкр-н Щербинки", "Ул. Брусилова, 31", "4-й мкр-н Щербинки", "Ул. Маршала Савицкого, 32", "Ул. Маршала Савицкого, 22", "Проектируемый пр. № 6418", "Ул. Маршала Савицкого", "Поворот на Милицейский поселок", "Липки", "Варшавское шоссе", "Дом культуры", "Администрация", "Ст. Щербинка".

При следовании от станции Щербинка: "Ст. Щербинка", "Школа № 4", "Липки", "Поворот на Милицейский поселок", "Ул. Маршала Савицкого", "Проектируемый пр. № 6418", "Ул. Маршала Савицкого, 22", "Ул. Маршала Савицкого, 32", "4-й мкр-н Щербинки", "Ул. Брусилова, 31", "2-й мкр-н Щербинки", "Ул. Брусилова", "1-й мкр-н Щербинки".