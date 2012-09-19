На северо-востоке появится новая конечная станция "Мосгортранса"

Фото: ИТАР-ТАСС

На стыке улиц Милашенкова и Комдива Орлова планируется построить конечную станцию "Мосгортранса". Департамент строительства Москвы объявил конкурс по определению исполнителя работ. Максимальная цена контракта – почти 5,9 миллионов рублей.

Участок проектирования с юга граничит с жилой застройкой, с востока – с полосой отвода железной дороги, а с северо-запада – с промзоной, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

На участке предусмотрено строительство тяговой подстанции для энергоснабжения троллейбусных маршрутов и примыкающего к ней двухэтажного здания конечной станции ГУП "Мосгортранс", а также разворотной площадки.

Победитель конкурса должен будет предусмотреть размещение стоянки для личного транспорта, построить контактную сеть по улице Милашенкова и перестроить старую контактную сеть.

При разработке проекта необходимо предусмотреть применение современных строительных материалов, изделий и оборудования отечественного производства, говорится в тексте техзадания.

На выполнение проектных работ отводится от трех до четырех месяцев со дня заключения госконтракта. Заявки принимаются до 24 октября 2012 года, итоги конкурса будут подведены 31 октября.