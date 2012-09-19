Трамвай № 9 будет следовать от метро "Белорусская" до МИИТа

Фото: ИТАР-ТАСС

С 22 сентября 2012 года организуется новый маршрут трамвая № 9. Теперь он будет следовать от станции метро "Белорусская" до МИИТа.

Как сообщает Мосгортранс, эта мера введена для улучшения транспортного обслуживания жителей Центрального округа. Режим работы нового маршрута трамвая - с 5.30 до 0.30.

При следовании по прямому маршруту трамвай пройдет по 1-му Лесному переулку, затем по Лесной и Новослободской улице, вдоль улиц Палиха и Тихвинской. Затем трамвай свернет в Перуновский переулок и продолжит путь по улице Достоевского и площади Борьбы до улицы Образцова.

Остановки на пути следования маршрута - "Станция метро "Белорусская", "2-й Лесной переулок", "4-й троллейбусный парк", "Новослободская улица", "Улица Палиха", "Площадь Борьбы — Больница № 59" и "МИИТ".

В обратном направлении трамвай пройдет по улице Образцова, затем по Новосущевскому и Минаевскому переулкам и Тихвинской улице. Маршрут продолжится на улице Палиха, затем на Новослободской улице и завершится на Лесной улице.

При этом 9-ый трамвай будет делать следующие остановки: "МИИТ", "Улица Образцова", "ДК "МИИТ", "Минаевский переулок", "Тихвинский переулок", "Сущевская улица", "Новослободская улица", "Лесная улица", "4-й троллейбусный парк", "2-й Лесной переулок" и "Станция метро "Белорусская".

Кроме того, близлежащий маршрут автобуса № 0 будет следовать от Рижского вокзала до Тихвинской улицы - вместо станции метро "Белорусская".