В Москве запустят еще три ночных маршрута общественного транспорта

"Интервью": Евгений Михайлов рассказал о параде троллейбусов

Московские власти намерены запустить еще три ночных маршрута общественного транспорта. Предполагается, что они пойдут с Лубянской площади в разные части города. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" заявил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

По его мнению, точка посадки, скажем, на трамвай, в центре столицы, откуда можно поехать в другие районы, будет очень удобна для пассажиров.

Напомним, в Москве запустили четыре ночных маршрута общественного транспорта. Три из них - круглосуточные, они продолжают дневные рейсы. Так, троллейбус № 15 "ВДНХ" - "Лужники" и трамвай № 3 "Чистые пруды" - "улица Янгеля" ночью приходят на остановки каждые 30 минут. Троллейбус "Б", курсирующий по Садовому кольцу, ходит каждые 15 минут.

Кроме того, появился первый исключительно ночной маршрут "Н1" от аэропорта "Шереметьево" до Ленинского проспекта. Первый автобус по нему приходит в 01.00, последний - в 05.30, с интервалом в 15 минут. Всего на 4 ночных маршрута понадобилось 30 единиц транспорта.

Михайлов также отметил, что более 60% троллейбусов в столице являются низкопольными. Специальные приспособления позволяют подниматься в салон людям на инвалидных колясках.

"Еще несколько лет назад этот процент был 20 или 30. За последние два-три года произошло масштабное обновление подвижного состава, которое позволило сейчас иметь 60 процентов. Естественно, именно этот подвижной состав мы пытаемся сейчас в первую очередь выпускать на линию, чтобы именно он работал и максимально был задействован в перевозках", - уточнил он.

По его словам, одним из самых востребованных маршрутов троллейбусов является 66-й.