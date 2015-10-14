Форма поиска по сайту

14 октября 2015, 19:52

Транспорт

Наземный транспорт столицы готов к зимнему сезону – Михайлов

"Интервью": Евгений Михайлов о подготовке наземного транспорта к зиме

Наземный общественный транспорт Москвы полностью готов к зимнему сезону. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

"Полностью подготовлены трамвайные депо, троллейбусные и автобусные парки. Проведена их приемка. Весь подвижной состав проверен и принят к условиям зимней эксплуатации", – сказал Михайлов.

По его словам, за последние пять лет автобусный парк был обновлен на 75 процентов, троллейбусный – на 33 процента.

Новые автобусные маршруты в Москве

Глава Мосгортранса также рассказал, что к 2018 году все столичные автобусы будут приспособлены для маломобильных пассажиров: "К 2018 году у нас не останется высокопольных или среднепольных автобусов". На данный момент низкопольными являются 80 процентов автобусов и 60 процентов троллейбусов.

Добавим, что за последние пять лет число пассажиров, оплачивающих проезд в наземном общественном транспорте, выросло на 39 процентов.

Большинство москвичей – 68 процентов от всего пассажиропотока – пользуются автобусами. На троллейбусы приходится 19 процентов, остальные перемещаются на трамваях.

