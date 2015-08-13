Мосгортранс расширяет штат водителей общественного транспорта

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ГУП "Мосгортранс" увеличивает штат водителей городского наземного транспорта, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика. До конца года специальное обучение с гарантированным трудоустройством пройдут 500 человек.

"Сегодня в Мосгортрансе работают около 16 400 водителей. Для того чтобы полностью укомплектовать штат таких сотрудников, нам необходимо еще порядка 2 500 человек, – заявил генеральный директор компании-перевозчика Евгений Михайлов.

Он отметил, что предприятие предлагает водителям конкурентоспособную заработную плату, а также поблагодарил департамент труда за помощь в подборе кадров.

Мосгортранс – крупнейший городской перевозчик, который обслуживает 799 маршрутов. На балансе предприятия находятся 6940 автобусов, 1610 троллейбусов и 967 трамвайных вагонов.

Отметим, что помимо обучения для работы, водители прерпдиятия проходят курсы по повышению квалификации. Например для водителей, нарушавших ПДД организованы специальные дополнительные занятия.