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Наземный транспорт

13 августа 2012, 16:13

Время поездки и количество пассажиров в автобусах сократится

Мосгортранс общественный транспорт наземный транспорт автобусы

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгортранс разрабатывает стратегию развития общественного транспорта. Эксперты планируют уменьшить количество пассажиров в общественном транспорте и сократить время поездки. Кроме того, в общественном транспорте, возможно, появятся туалеты и кондиционеры, пишет газета "Известия".

В часы пик количество пассажиров в автобусах, троллейбусах и трамваях предполагается уменьшить в среднем на 20%, а также сократить среднее время, затрачиваемое на поездку, с 45 минут до получаса. Сокращение времени поездки произойдет, в том числе и за счет сокращения ожидания транспорта.

Мосгортранс планирует повысить прибыльность перевозок. Для этого будут пересмотрены графики работы водителей, оценена эффективность использования энергоресурсов.

Ведомство готово потратить на разработку стратегии 70 миллионов рублей.

Эксперт по общественному транспорту московского Центра борьбы с пробками Александр Чекмарев предложил пустить автобусы меньшей вместимости на маршрутах с большим интервалом (когда машина приходит раз в полчаса или час), а также объединить некоторые остановки, которые находятся на небольшом расстоянии друг от друга.

Глава транспортной компании "Транс-Вей" Владислав Толстухин предложил разместить в машинах Мосгортранса туалеты и кондиционеры. Кроме того, эксперт считает, что можно ввести повышающие коэффициенты оплаты проезда в зависимости от качества автобусов или зональные расценки, как в пригородных поездах.

Стратегия развития общественного транспорта будет разработана к концу 2012 года.

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