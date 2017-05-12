Маршрут автобуса № Ш2 отменят с 15 мая

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Автобус № Ш2 перестанет курсировать с 15 мая, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Автобус № Ш2 больше не будет ездить по маршруту станция метро "Авиамоторная" – проезд Энтузиастов.

До14 мая из-за ремонта путей на Тимирязевской улице трамваи перестали ходить от станции метро "Дмитровская" до Соболевского проезда. Трамвай № 27 следует от станции метро "Войковская" до Михалкова, № 27к отменился.

Появился временный автобусный маршрут № 027 "Метро "Дмитровская" – проезд Черепановых (Михалково)". Он курсирует в обоих направлениях по улицам Костякова, Всеволода Вишневского, Тимирязевской, Прянишникова и Михалковской.

Отменили также движение трамваев от Нагатинской улицы до остановки "Москворецкий рынок". Изменения действуют с 6 мая до окончания ремонтных работ на Симферопольском бульваре.