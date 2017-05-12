Форма поиска по сайту

12 мая 2017, 15:36

Транспорт

Более 250 новых городских автобусов имеют вместимость порядка 100 человек

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более 250 современных автобусов, которые поступили в распоряжение ГУП "Мосгортранс", имеют вместимость порядка 100 человек. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе предприятия.

257 новых автобусов Мосгортранса имеют вместимость 90 и 147 человек. Еще 237 транспортных средств могут перевезти до 65 пассажиров.

Автобусы уже распределили по разным маршрутам в зависимости от трассы и пассажиропотока. Новый транспорт будет курсировать практически по всем районам города.

Мосгортранс получил 494 современных низкопольных автобуса, оснащенных двигателями "Евро-5", системами видеонаблюдения и климат-контроля, спутниковой навигацией и электронными табло для информирования пассажиров.

Новые транспортные средства отвечают всем современным требованиям безопасности, надежности и экологичности. Кроме того, автобусами будет комфортно пользоваться маломобильным пассажирам – машины оснащены пандусами для колясок и креплениями для инвалидных кресел.

