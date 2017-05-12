Мосгортранс получил новые автобусы с системами климат-контроля и навигацией

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В распоряжение Мосгортранса поступило 494 современных низкопольных автобуса, оснащенных двигателями "Евро-5", системами видеонаблюдения и климат-контроля, спутниковой навигацией и электронными табло для информирования пассажиров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новые транспортные средства отвечают всем современным требованиям безопасности, надежности и экологичности. Кроме того, автобусами будет комфортно пользоваться маломобильным пассажирам – машины оснащены пандусами для колясок и креплениями для инвалидных кресел.

В настоящее время в распоряжении Мосгортранса находится более 6,4 тысячи автобусов, которые в будни перевозят почти 4 миллиона пассажиров по 630 маршрутам.

Учитывая "пополнение" подвижного состава, более 90 процентов автобусов перевозчика представляют собой современные машины с низким полом.