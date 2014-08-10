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Наземный транспорт

10 августа 2014, 00:17

В Москве прошел парад старых автобусов

Мосгортранс наземный транспорт парады Евгений Михайлов ретро-автобусы

В Москве состоялся пробег ретро-автобусов

Москве состоялся парад ретро-автобусов, мероприятие было приурочено к 90-летию со дня запуска автобусного движения в столице, сообщает канал "Москва 24".

Колонна из 15 автобусов, самому старшему из которых почти 100 лет, стартовала от дома №1 по Ленинградскому шоссе и отправилась по Тверской через Садовое кольцо на проспект Сахарова, где все желающие смогли полюбоваться старыми автобусами и машинами нового образца.

В параде приняли участие экспонаты музея пассажирского транспорта ГУП "Мосгортранс": модели АКЗ-1, которые выпускались московским авторемонтным заводом "Аремкуз" в 1947-1948 годах, послевоенные ЗИС-154 и междугородние Ikarus 55. Возглавил колонну автобус ЗиС-8 1936 года выпуска – единственный сохранившийся в Москве экземпляр самого массового довоенного автобуса.

В Москве состоялся парад ретро-автобусов

По словам генерального директора Мосгортранса Евгения Михайлова, эти автобуса для очень многих москвичей являются напоминанием о молодости.

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"В таких автобусах многие из ныне пожилых людей ездили на свои первые свидания, для них это возможность вспомнить и вернуться на какое-то время в свои молодые годы", - сказал он.

Напомним, первый московский автобус отправился от Каланчевской площади до Александровского вокзала 8 августа 1924 года. Сегодня это маршрут Комсомольская площадь – Белорусский вокзал.

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