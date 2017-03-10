Мобильное приложение Мосгортранса оповестит о прибытии транспорта

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мосгортранс выпустил приложение, позволяющее в режиме реального времени следить за движением наземного городского пассажирского транспорта столицы.

Cервис может самостоятельно рассчитать время, которое понадобится на дорогу (в том числе и расстояние до остановки), а также он напомнит, что пора выходить, чтобы успеть к прибытию нужного автобуса или трамвая.

Фото: itunes.apple.com/ru/app/mosgortrans

Кроме того, приложение позволит спланировать маршрут с учетом парковок или велодорожек, пассажиры с ограниченными возможностями смогут построить маршрут только с учетом низкопольных машин, а также там можно пополнить карту "Тройка".

Для iOS-устройств скачать приложение можно тут, для Android – тут.

