Самым возрастным водителем Мосгортранса стала 70-летняя женщина

Самым возрастным водителем компании "Мосгортранс" стала 70-летняя женщина, управляющая трамваем, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе организации.

"Самому старшему линейному водителю 70 лет. Это женщина - водитель трамвая", - заявили в пресс-службе. Кроме того, в компании отметили, что возраст свыше половины водителей наземного общественного транспорта находится в диапазоне от 30 до 49 лет.

При этом, как добавили в Мосгортрансе, возраст самого молодого водителя организации составляет 21 год. "Таких водителей несколько, они работают в разных парках", - отметили в пресс-службе.

Ранее m24.ru сообщало, что ГИБДД готовится к рейдам по контролю режима сна и отдыха водителей в Москве. Совместные проверки с Ространснадзором начнутся 25 июля.

Ведомства будут проверять оснащенность междугородних автобусов тахографами - устройствами для контроля скорости, режима труда и отдыха водителей. Инспекторы проконтролируют не только наличие самого устройства на борту автотранспортных средств, но и его исправность, а также соответствие стандартам.