Автобусный маршрут из Москвы в Могилев запустят 17 мая

Фото: m24.ru

Автобусы начнут ходить по маршруту Москва – Могилев с автостанции Теплый Стан с 17 мая, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Регулярные международные рейсы будут отправляться по нечетным дням в 20:15. Автобусы проследуют через международный автовокзал Южные ворота, отправление от автовокзала в 21:30.

Ориентировочное время в пути составит 8 часов 50 минут. Стоимость проезда – 1,4 тысячи рублей, для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении свидетельства о рождении) – 700 рублей, оплата багажа – 10 процентов стоимости билета начиная со второго места.

В апреле заработал первый официальный автобусный маршрут между Москвой и Ереваном, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Автобусы отправляются по средам, пятницам и субботам в 11 утра от международного вокзала "Южные Ворота". Ориентировочное время в пути 45 часов.