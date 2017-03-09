Форма поиска по сайту

09 марта 2017, 21:17

Транспорт

Маршруты следования нескольких автобусов изменятся с 11 марта

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Маршруты следования нескольких автобусов изменятся в районе Калужского шоссе с 11 марта, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Это позволит повысить скорость движения на данном участке.

Речь идет об автобусах № 398, 433, 503, 508, 891. Они будут следовать по основной части Калужского шоссе через тоннель в районе поселка Газопровод. Кроме того, остановка "Ашан" для них при следовании к станции метро "Теплый Стан" переносится на основную часть Калужского шоссе.

Отменяются остановки по Калужскому шоссе в обоих направлениях:

  • "Газопровод" – для маршрутов автобуса №398, 433, 503, 508, 891;
  • "Мамыри" – для маршрутов автобуса №503, 508;
  • "Санаторий Десна" и "Десна-2" – для маршрута автобуса №891.

Для проезда к остановкам "Мамыри" и "Газопровод" следует пользоваться автобусами № 512, 513, 514, 515, 526, 531, 577, 882, 882н, 895. А к остановке "Санаторий "Десна" можно подъехать на автобусах № 503, 508, 512, 513, 514, 515, 526, 531, к остановке "Десна-2" – на автобусах № 503, 508, 526, 531.

