С 10 по 12 августа в ВАО меняются маршруты трамваев

ИТАР-ТАСС

В Восточном административном округе с 10 по 12 августа произойдут изменения в маршрутах трамваев №№ 24, 34, 37.

"В связи с ремонтом трамвайных путей на пересечении шоссе Энтузиастов с 3-й Владимирской улицей с 10 по 12 августа 2012 года с 21.00 до 05.00 маршруты трамваев № 24, 34, 37 укорачиваются до разворотного кольца на 3-й Владимирской улице", – сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Одновременно организуется маршрут автобуса № 037 "Платформа Новогиреево – Проспект Буденного", который будет следовать по Фрязевской улице, Свободному и Зеленому проспектам, 3-й Владимирской улице, шоссе Энтузиастов.