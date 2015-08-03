Два троллейбусных маршрута прекратили работу

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Два троллейбусных маршрута на востоке столицы прекратили работу, сообщает Мосгортранс.

С 3 августа перестали ходить троллейбусы по маршрутам № 68 "Ивановское ‒ Проезд Энтузиастов" и № 87 "16-я Парковая улица ‒ Электрозаводский мост".

По мнению Мосгортранса, они дублируются другими маршрутами и на них незначительный пассажиропоток.

Отмененные троллейбусы заменят другими. Так, вместо №68 пассажиры могут воспользоваться автобусом № 20, троллейбусом № 30, трамваем № 37.

Маршрут № 87 полностью компенсируется троллейбусным маршрутом № 22.