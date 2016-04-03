Автобус № 705 изменит расписание с понедельника

Фото: ТАСС/Александра Краснова

График работы автобусного маршрута № 705 изменится с понедельника, 4 апреля, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Следовать по новому графику автобусы будут только по рабочим дням. Так, от конечной остановки "Абрамцевская улица" последний автобус будет отправляться в 20.33 вместо 19.3), а от остановки "Метро "Бибирево" ‒ в 21.00 вместо 20.00.

Напомним, со 2 апреля два автобуса сменили расписание. Автобусы на маршруте №785 будут следовать от остановки "Метро "Юго-Западная" по улицам Покрышкина и Академика Анохина (вместо Тропаревской улицы и части проспекта Вернадского). На измененном участке предусмотрены остановки.

Одновременно на маршруте №785 организуются короткие рейсы "Тропарево ‒ метро "Юго-Западная". Автобусы будут работать под номером 785к ежедневно с 5:40 до 19:50.

Автобусы на маршруте №802 будут следовать до Хованского кладбища от конечной остановки "Метро "Саларьево" по Киевскому шоссе и улице Адмирала Корнилова. Движение до остановки "Тропарево" отменяется.