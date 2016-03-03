"Мосгортранс" проверит троллейбус, в котором девушку ударило током

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Троллейбус, в котором девушку ударило током, отправили на проверку, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел накануне на остановке ул. Минская возле дома 16. Девушка зашла в троллейбус, взялась за поручень, и ее ударило током.

Как пояснили в пресс-службе Мосгортранса, после обильного снегопада под троллейбусом было много талой воды. Пассажирка, садясь в троллейбус, могла оказаться под электрическим потенциалом. А если она зашла в транспорт с очень сырой поверхности, например из лужи, то действие электрического потенциала могло стать ощутимым для человеческого организма.

"По факту данного события транспортное средство было снято с линии и направлено на дополнительную проверку изоляции систем", – отметили в компании.

До этого сообщалось, что от удара током пострадала 17-летняя москвичка. Она была госпитализирована, о ее самочувствии не сообщается.

Назначена проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что аналогичный инцидент произошел в конце января. Пассажирку троллейбуса в Москве ударило током, ее госпитализировали.

По словам потерпевшей, она вошла в салон и "прилипла" ногами к полу, после чего ее начало трясти. При этом за поручни она не держалась.