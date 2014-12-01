По маршруту Москва - Красногорск начали курсировать областные автобусы

Фото: пресс-служба "Мострансавто"

С 1 декабря подмосковный перевозчик "Мострансавто" запустил между Москвой и Красногорском 35 новых автобусов. Предприятие "Мосгортранс" прекратило обслуживание Красногорского района.

Областные автобусы №541, 542, 549, 568 уже начали курсировать по маршрутам, сообщили M24.ru в "Мострансавто".

От станции метро "Тушинская" до остановки "Госпиталь имени Вишневского" пассажиров возят четыре автобуса №568 большой вместимости. Семь автобусов №549 большой и два особо большой вместимости курсируют от метро "Тушинская" до остановки "62 больница". По маршруту метро "Тушинская" – Николо-Урюпино ездят три автобуса №541 большой вместимости, четырнадцать автобусов №542 большой вместимости по маршруту метро "Тушинская" – Красногорск и пять автобусов №575 большой вместимости по маршруту метро "Тушинская" – поселок Юрлово.

Проезд на новых маршрутах областного перевозчика стоит 30 рублей.

Фото:mostransavto.ru



Все льготы для жителей Москвы и Подмосковья сохранены. На маршрутах действуют социальная карта жителя Московской области, социальная карта москвича, а также временный единый социальный билет москвича и жителя Московской области.

Билеты можно приобрести в салоне автобуса, на станции метро "Тушинская", на остановке "Станция Павшино" и на конечной остановке автобуса №540 "Павшинская пойма".

Карты "Тройка", "Единый", проездной от 1 до 60 поездок для поездок в автобусе, троллейбусе и в трамвае, а также билеты по тарифам "90 минут" от 1 до 60 поездок, "90 минут" на 2 поездки, "90 минут" на 1 поездку на маршрутах "Мострансавто" не принимаются.

Напомним, с помощью 64 автобусов, которые раньше курсировали между Москвой и Красногорском, "Мосгортранс" собирается развивать работу общественного транспорта в столице.