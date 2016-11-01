Интервалы движения частных автобусов начали контролировать онлайн

Систему онлайн–контроля за интервалами частных автобусов начали тестировать в столице. Об этом сообщает mos.ru.
К новой системе уже подключилась половина коммерческих перевозчиков. Диспетчеры могут в режиме онлайн отследить, что водитель отстает от графика. Тогда операторы подсказывают ему, когда необходимо снизить или увеличить скорость.
Это сделано для того, чтобы автобусы не отставали от заданного расписания и не заставляли пассажиров долго ждать на остановках. В свою очередь Мосгортранс разрабатывает аналогичную систему предупреждений для водителей.
До конца года она должна появиться на автобусах городского перевозчика. Планируется, что к следующему году к системе контроля за интервалами движения подключится весь столичный наземный транспорт.
Новые маршруткиВ 2015 году в Москве начался процесс интеграции маршруток в единую систему общественного транспорта. Частные перевозчики, работающие по новым стандартам, начали выходить на маршруты с девятого мая этого года. С 15 августа все столичные автобусные маршруты перешли на единые способы оплаты проезда.
Во всех автобусах должны действовать любые городские билеты и социальные карты. Изменения коснулись всех округов столицы, кроме ТиНАО и ЗелАО. В новых синих автобусах установили кондиционеры, видеонаблюдение, валидаторы для оплаты проезда, электронные табло с названиями остановок и голосовым оповещением пассажиров.
В начале сентября пассажиропоток на коммерческих городских маршрутах в столице превысил 800 тысяч человек в сутки. Ожидается, что до конца года новые городские автобусы перевезут более 174 миллионов пассажиров.