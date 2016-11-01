Интервалы движения частных автобусов начали контролировать онлайн

Систему онлайн–контроля за интервалами частных автобусов начали тестировать в столице. Об этом сообщает mos.ru.

К новой системе уже подключилась половина коммерческих перевозчиков. Диспетчеры могут в режиме онлайн отследить, что водитель отстает от графика. Тогда операторы подсказывают ему, когда необходимо снизить или увеличить скорость.

Это сделано для того, чтобы автобусы не отставали от заданного расписания и не заставляли пассажиров долго ждать на остановках. В свою очередь Мосгортранс разрабатывает аналогичную систему предупреждений для водителей.

До конца года она должна появиться на автобусах городского перевозчика. Планируется, что к следующему году к системе контроля за интервалами движения подключится весь столичный наземный транспорт.