01 ноября 2016, 08:50

Транспорт

Интервалы движения частных автобусов начали контролировать онлайн

Систему онлайн–контроля за интервалами частных автобусов начали тестировать в столице. Об этом сообщает mos.ru.

К новой системе уже подключилась половина коммерческих перевозчиков. Диспетчеры могут в режиме онлайн отследить, что водитель отстает от графика. Тогда операторы подсказывают ему, когда необходимо снизить или увеличить скорость.

Это сделано для того, чтобы автобусы не отставали от заданного расписания и не заставляли пассажиров долго ждать на остановках. В свою очередь Мосгортранс разрабатывает аналогичную систему предупреждений для водителей.

До конца года она должна появиться на автобусах городского перевозчика. Планируется, что к следующему году к системе контроля за интервалами движения подключится весь столичный наземный транспорт.

Новые маршрутки

В 2015 году в Москве начался процесс интеграции маршруток в единую систему общественного транспорта. Частные перевозчики, работающие по новым стандартам, начали выходить на маршруты с девятого мая этого года. С 15 августа все столичные автобусные маршруты перешли на единые способы оплаты проезда.

Во всех автобусах должны действовать любые городские билеты и социальные карты. Изменения коснулись всех округов столицы, кроме ТиНАО и ЗелАО. В новых синих автобусах установили кондиционеры, видеонаблюдение, валидаторы для оплаты проезда, электронные табло с названиями остановок и голосовым оповещением пассажиров.

В начале сентября пассажиропоток на коммерческих городских маршрутах в столице превысил 800 тысяч человек в сутки. Ожидается, что до конца года новые городские автобусы перевезут более 174 миллионов пассажиров.

Какие маршрутки заменят автобусами

