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Наземный транспорт

01 сентября 2014, 17:32

Наземный транспорт Новой Москвы стал перевозить вдвое больше пассажиров

Мосгортранс наземный транспорт автобусы пассажиропоток Евгений Михайлов ТиНАО

Фото: ИТАР-ТАСС

За год количество пассажиров наземного транспорта в Троицком и Новомосковском административных округах выросло на 45 процентов. Автобусами в Новой Москве теперь ежедневно пользуются 120 тысяч человек, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

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"За последние полтора года Мосгортранс организовал четырнадцать маршрутов, которые обеспечивают жителей ТиНАО транспортной связью как внутри округов, так и со станциями метрополитена. Все эти маршруты стали действительно востребованы жителями, и свидетельством тому является существенный рост пассажиропотока", - рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

На девяти маршрутах, организованных в ТиНАО год назад, поездки совершили более 4 миллионов пассажиров. Ежедневно в будние дни этот транспорт перевозит 14,5 тысяч человек. Всего же в Новой Москве ходят 43 автобуса Мосгортранса. По словам Михайлова, сеть наземного городского транспорта на новых московских территориях продолжает развиваться.

Напомним, что год назад в Троицком и Новомосковском административных округах были организованы следующие автобусные маршруты:

  • № 864 – от улицы Академика Янгеля до поселка Фабрики имени 1 мая
  • N№ 874 – от Троицка (микрорайон "В") до поселка Секерино
  • № 875 – от Троицка (микрорайон "В") до станции Крекшино
  • №o 876 – от Троицка (микрорайон "В") до 1-го микрорайона Московского
  • № 878 – от 1-го микрорайона Московского до станции Кокошкино
  • №879 – от п. Московский до с/х "Воскресенский"
  • №881 – от станции Солнечная до микрорайона Град Московский
  • №882 – от станции метро "Теплый Стан" до микрорайона "Эдальго"
  • №890 – от 3-го микрорайона Московского до станции метро "Юго-Западная"

Этим летом также был запущен автобус №891, который ходит от метро "Теплый Стан" до Нововатутинского проспекта. Он работает ежедневно с 5.00 до полуночи.

Напомним, что, как ранее сообщал M24.ru, с 1 сентября на столичные улицы выйдут 500 дополнительных машин наземного транспорта: 400 автобусов и 100 троллейбусов. Таким образом Мосгортранс готовится к сезонному увеличению пассажиропотока.

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