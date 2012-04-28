Обзор печатной прессы за 28 апреля

Квалификационная коллегия судей Москвы прекратила полномочия Игоря Алисова – председателя Тверского райсуда, к подсудности которого относятся Генпрокуратура, следственные ведомства МВД, правительство Москвы и администрация президента. Причиной этого стали многочисленные жалобы граждан на работу возглавляемого им суда. За два года работы бывшего военнослужащего Алисова в этой должности именно Тверской суд стал лидером среди всех райсудов Москвы по количеству жалоб, поступивших председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой. "Коммерсант"

Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении нового уголовного дела, материалы которого были выделены из недавно прекращенного дела о «неисполнении требований по обеспечению транспортной безопасности» (ст. 263-1 УК РФ) в связи с терактом в январе 2011 года в аэропорту Домодедово. Фигурантом дела является бывший глава Домодедовского района Леонид Ковалевский, незаконно, как считает следствие, передавший землю под строениями аэропорта иностранному офшору. "Коммерсант"

Присяжные Мосгорсуда единогласно оправдали обвинявшегося в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних заслуженного деятеля искусств России, учителя Центральной детской музыкальной школы при Московской консерватории Анатолия Рябова. Ответив на более чем 100 вопросов по 50 вменявшимся ему эпизодам, присяжные признали господина Рябова невиновным. Впрочем, представители потерпевших уже заявили, что обжалуют предстоящий оправдательный приговор. "Коммерсант"

В начале лета 2012 года Москва открывает сразу несколько реконструированных детских лагерей – развивать их сеть в прошлом году распорядился мэр Сергей Собянин, выделив на это из городского бюджета около 3 млрд руб. Корреспондент "МН" побывал в одном из них – лагере «Радуга» в селе Никольское Одинцовского района Московской области. Деревянные корпуса заменены современными, со всеми удобствами, на территории теперь есть бассейн, киноконцертный зал, творческие мастерские. Однако создать творческую атмосферу, на которую рассчитывают чиновники и руководство лагеря, будет непросто: по действующим законам и нормативам дети вынуждены отдыхать за 3,5-метровым непрозрачным забором и под постоянным прицелом камер наблюдения. "Московские новости"