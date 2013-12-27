Прокуратура оспорила оправдание судом хирурга Тапия-Фернандеса

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Прокуратура подала в Мосгорсуд протест на оправдательный приговор пластическому хирургу Владимиру Тапия-Фернандесу, которого признали невиновным в педофилии.

Как рассказала M24.ru пресс-секретарь МГС, документы были поданы надзорным ведомством 24 декабря. "Дата заседания еще не назначена, но думаю, это будет в следующем году", - отметили в суде.

Напомним, 6 марта 2013 года пластическому хирургу Владимиру Тапия-Фернандес предъявили обвинение по 44 эпизодам педофилии.

По версии следствия, медик, пользуясь родительским авторитетом, моральной незрелостью и доверчивостью дочери и сына 1998 и 2006 годов рождения, неоднократно совершал в отношении них преступления сексуального характера.

О преступлениях мужчины по отношению к сыну и падчерице в правоохранительные органы заявила его жена. Сам Тапия-Фернандес в ходе следствия свою вину не признавал.