Прокурор попросит наказание для сообщников убийцы генерала Думбадзе

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Прокурор в Мосгорсуде попросит наказание для двух фигурантов дела об убийстве мятежного грузинского генерала Романа Думбадзе, а третий фигурант дела был оправдан.

Суд проведет обсуждение юридических последствий вердикта присяжных, которые признали виновными в убийстве и незаконном обороте оружия двух подсудимых Романа Белканию и Торнике Квирикашвили, а третьего фигуранта дела Александра Беришвили оправдали по этим обвинениям, сочтя доказанной только его причастность к хранению боеприпасов.

На заседании суд изучит характеризующие документы, после чего прокурор назовет наказание, к которому просит приговорить подсудимых. Затем очередь выступать перейдет к стороне защиты. После этого судья Сергей Подопригоров удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, предварительно назвав дату его оглашения, передает МИА "Россия сегодня".

Напомним, что Думбадзе застрелили на Рублевском шоссе в Москве 21 мая 2012 года. С 2004 года он отбывал пожизненное заключение в Грузии за измену родине. В августе 2008 года в Гори грузинская сторона передала России генерала, взамен российская сторона передала Грузии 12 грузинских военных. В 2010 году по указу президента России Думбадзе получил российское гражданство. Исполнитель убийства - 52-летний гражданин Грузии Гочи Квирикашвили - признал вину, его дело было рассмотрено в особом порядке. Согласно приговору, ему предстоит провести в колонии строгого режима 14 лет. Подсудимые, по версии следствия, помогали ему в подготовке убийства.