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Происшествия

23 августа 2012, 16:30

Смягчен приговор спамеру Куваеву, насиловавшему детдомовцев

Мосгорсуд мошенничество Верховный суд педофилия криминал преступления против детей

Программисту Леониду Куваеву, осуждённому за педофилию на 20 лет, вдвое сократили срок. Кассационная коллегия Верховного суда посчитала, что его вина по некоторым эпизодам не была доказана

Верховный суд России уменьшил срок интернет-мошеннику Леониду Куваеву до 10 лет. До этого он был приговорен Мосгорсудом к 20 годам тюрьмы за изнасилование воспитанниц детских домов и школ-интернатов.

Кроме того, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Верховного суда, Куваев будет отбывать срок в колонии не строгого, а общего режима. Решение Мосгорсуда о том, что Куваев возместит пострадавшим моральный ущерб на общую сумму в 1,5 миллиона рублей, осталось в силе.

В начале 2000-х годов Куваев с женой и детьми эмигрировал в США. Там он занялся производством интернет-продукции, при этом он регулярно выходил за рамки закона. Преступник устраивал DDOS-атаки, организовывал спам-рассылки с рекламой порносайтов, создавал фишинговые сайты (такие ресурсы используются для кражи личных данных интернет-пользователей). Кроме того, он занимался продажей программ онлайн-казино и подделкой пластиковых карт. Все это принесло ему десятки миллионов долларов, а американцы назвали его главным спамером в мире.

В 2005 году интернет-мошенник сбежал от американского правосудия обратно в Россию. По данным правоохранительных органов, у себя на родине Куваев создал разветвленную педофильскую сеть, которая обеспечивала секс-услугами его самого и его друзей.

Преступник под вымышленным именем знакомился с 13-18 летними воспитанницами детских домов и школ-интернатов, имеющими психические отклонения. По словам официального представителя управления "К" МВД России Ларисы Жуковой, Куваев поджидал девочек на улице и предлагал им провести время вместе. Затем педофил уводил девушек в специально оборудованную комнату своего офиса в Чапаевском переулке, где склонял их к оказанию сексуальных услуг. Куваев обещал девушкам денежное вознаграждение, дарил мобильные телефоны. Если его гостьи не соглашались, он насиловал их.

Впоследствии спамер просил девушек знакомить его со своими подругами. Также Куваев уговаривал воспитанниц детдомов и интернатов оказать сексуальные услуги его друзьям. 15 сентября 2009 года Куваева арестовали.

Всего Куваев, которому сейчас 38 лет, обвинялся в 60 эпизодах преступлений. Среди них такие уголовные нарушения, как насильственные действия сексуального характера, половые сношения с лицом младше 16 лет, вовлечение в занятие проституцией и вовлечение несовершеннолетних в преступления. При этом до суда были доведены только 35 эпизодов. Сам спамер свою вину категорически не признал и пытался доказать, что в его действиях не было ничего преступного.

Вместе с Куваевым на скамье подсудимых была его сообщница Ольга Чернокозова. Она получила 4,5 года условного срока.

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