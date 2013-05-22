Экс-председателю ВАК изменили меру пресечения

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский городской суд, как стало известно M24.ru, изменил меру пресечения экс-председателю Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобрнауки России Феликсу Шамхалову, обвиняемого в хищении более 350 миллионов рублей у одного из крупнейших российских банков.

"13 марта этого года Мосгорсуд по жалобе адвокатов изменил ему заключение под стражей на домашний арест сроком до 24 июня", - подтвердила нашему корреспонденту пресс-секретарь Тверского райсуда Москвы Екатерина Коротова.

Источник, близкий к следствию, пояснил нашему корреспонденту, что Мосгорсуд при продлении ареста подтвердил принятое ранее решение Тверского райсуда, но "при проверке первого продления стражи посчитал, что меру пресечения можно изменить на домашний арест".

По данным собеседника, обвиняемый "до сих пор отказывается признавать свою вину в многомиллионной кредитной афере". При этом сам экс-председатель ВАК, по словам источника, не раз заявлял на следствии, что оказался замешан в этой афере случайно.

Однако, как подчеркнул источник, расследование продолжается, и не исключено, что в деле вскоре могут появиться новые фигуранты, в том числе топ-менеджеры столичных банков и крупных строительных компаний Москвы.

Уголовное дело по факту хищения денег у банка было возбуждено в начале года по заявлению представителя госкорпорации.

Из материалов дела следует, что в 2006 году между банком и строительной компанией в рамках инвестирования строительства элитного жилого комплекса в Одинцовском районе Мособласти был заключен кредитный договор на сумму более 124 миллионов долларов США. Однако гендиректор компании нарушил контракт в части целевого использования выделенных денег, заключив с фирмами-"однодневками" и аффилированными коммерческими банками ряд фиктивных сделок, связанных с покупкой векселей. Ценные бумаги сразу же были обналичены, а деньги – поделены между всеми участниками махинации.

При этом, аферисты пытались создать видимость финансового благополучия строительной компании, поскольку обналиченные векселя значились на балансе дебиторской задолженности как непогашенные.

Однако в 2009 году истек срок ликвидности ценных бумаг, и эта причина могла затруднить получение второго кредита. По версии следствия, для легитимизации финансовой отчетности компании организаторы мошеннической схемы оформили задним числом фиктивную сделку, датируемую 2007 годом, по обмену прежних векселей на векселя фирмы-"однодневки".

Затем, как полагает следствие, под предлогом погашения долга за ранее приобретенный под строительство земельный участок в Подмосковье, руководство фирмы передало ценные бумаги другой компании. По данным следствия, ее первым учредителем и фактическим руководителем являлся бывший председатель ВАК.

В начале февраля 2013 года он был допрошен в качестве свидетеля, а в его загородном доме и офисе были проведены обыски, в результате которых были изъяты документы, необходимые для полноценного расследования дела.

По делу был также допрошен и гендиректор стройфирмы.

Вскоре экс-сотрудник Минобрнауки по подозрению в причастности к хищению денег у госкорпорации был задержан, Тверской райсуд санкционировал его арест, а следствие предъявило ему обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Екатерина Карачева