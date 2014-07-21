Прокурор попросит наказание для пособников убийцы генерала Думбадзе

Здание Мосгорсуда. Фото: ИТАР-ТАСС

Прокурор в Мосгорсуде в понедельник, как ожидается, попросит наказание для предполагаемых сообщников убийцы грузинского генерала Романа Думбадзе, сообщает МИА "Россия сегодня".

Ранее Кунцевский суд Москвы приговорил к 14 годам лишения свободы обвиняемого в убийстве Думбадзе. Согласно приговору, обвиняемый Гочи Квирикашвили будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Напомним, что Думбадзе застрелили на Рублевском шоссе в Москве 21 мая 2012 года. С 2004 года он отбывал пожизненное заключение в Грузии за измену родине. В августе 2008 года в Гори грузинская сторона передала России генерала, взамен российская сторона передала Грузии 12 грузинских военных. В 2010 году по указу президента России Думбадзе получил российское гражданство.

На скамье подсудимых находятся три человека - один из них признал свою вину, двое других отрицают свою причастность к преступлению.

Исполнитель убийства - 52-летний гражданин Грузии Гочи Квирикашвили - признал вину, его дело было рассмотрено в особом порядке. Согласно приговору, ему предстоит провести в колонии строгого режима 13 лет. Подсудимые, по версии следствия, помогали ему готовить убийство.