Из СИЗО освобожден еще один фигурант дела о хищениях на "Восточном"

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Мосгорсуд освободил из СИЗО второго фигуранта дела о хищениях при строительстве космодрома "Восточный". Бывший главный бухгалтер "Дальспецстроя" Владимир Ашихмин переведен под домашний арест, сообщает МИА "Россия сегодня".

Ранее такое же решение суд принял в отношении бывшего начальника "Дальспецстроя" Юрия Хризмана. Срок домашнего ареста обоим установлен до 30 апреля.

Летом этого года m24.ru сообщало, что Басманный суд продлил до 30 октября аресту Михаилу Хризману, сыну экс-начальника ФГУП "Дальспецстрой" Юрия Хризмана, который обвиняется в растрате средств, выделенных на строительство космодрома "Восточный". Кроме того, суд продлил арест и другому фигуранту дела, председателю законодательной думы Хабаровского края Виктору Чудову.

По версии следствия, Михаил Хризман и Чудов похитили свыше 100 миллионов рублей, выделенных "Дальспецстрою" на строительство космодрома. Что касается Юрия Хризмана, то он нанес бюджету более серьезный ущерб – около двух миллиардов рублей.

"Восточный" – будущий российский космодром, который строится в Амурской области с 2012 года. Первый запуск ракеты-носителя может состояться в будущем году, а пилотируемого космического корабля – в 2023 году.

На космодроме собираются построить две стартовые площадки для ракет "Союз-2".