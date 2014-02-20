Суд обязал продавать билеты на поезда с промежуточных станций

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский городской суд запретил Федеральной пассажирской компании (ФПК) блокировать продажу билетов на поезда дальнего следования с промежуточных станций, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

"Установлено, что обществом осуществляется блокировка при продаже билетов на поезда дальнего следования с промежуточных станций, в результате чего искусственно создаются неравные условия для пассажиров, желающих приобрести билеты. Заблокированные места поступают в продажу лишь за сутки, а в некоторых случаях - за несколько часов до отправления поезда", - говорится в сообщении.

Ранее решение о запрете блокировки билетов принял Мещанский районный суд Москвы, но ответчик обжаловал его в апелляционном порядке. Мосгорсуд согласился, что такие действия нарушают права потребителей.

Отметим, что ОАО "Федеральная пассажирская компания" является "дочкой" РЖД по перевозке пассажиров на маршрутах дальнего следования.