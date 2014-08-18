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Происшествия

18 августа 2014, 04:03

Суд рассмотрит вопрос об отсрочке исполнения приговора Павлюченкову

Мосгорсуд Анна Политковская суды Дмитрий Павлюченков

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд в понедельник, 18 августа, рассмотрит вопрос об отсрочке наказания соучастнику убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской Дмитрию Павлюченкову в связи с состоянием его здоровья.

Это четвертая попытка суда разрешить ходатайство адвоката осужденного, сообщает ИТАР-ТАСС. Ранее судебное заседание трижды откладывалось по различным причинам. В ходатайстве адвокат Павлюченкова Карен Нерсесян просит Мосгорсуд отсрочить его подзащитному срок исполнения наказания в связи с состоянием здоровья, которое ухудшается и требует незамедлительного лечения. По мнению защиты, Павлюченкову в заключении грозит смерть. В настоящее время он находится в медблоке СИЗО номер 6.

Отметим, что 14 декабря 2012 года Мосгорсуд приговорил Павлюченкова к 11 годам заключения в колонии строгого режима, признав его виновным в убийстве в составе группы и незаконном хранении оружия. Дело слушалось в особом порядке, так как бывший милиционер признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. На основании показаний Павлюченкова 9 июня этого года был вынесен обвинительный приговор по основному делу об убийстве Политковской - пять фигурантов дела получили длительные сроки заключения. Следственный комитет продолжает поиск заказчика преступления.

Напомним, что обозреватель "Новой газеты", известная журналистскими расследованиями Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в октябре 2006 года. Это убийство стало одним из самых громких в истории России за последние годы. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской деятельностью, однако заказчики убийства не установлены.

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