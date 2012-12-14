Фигурант дела об убийстве Политковской приговорен к 11 годам тюрьмы

Дмитрий Павлюченков приговорен к 11 годам колонии строгого режима

Мосгорсуд приговорил бывшего милиционера Дмитрия Павлюченкова к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Павлюченков также выплатит три миллиона рублей детям погибшей.

Обозреватель "Новой газеты", известная своими громкими журналистскими расследованиями, была убита в лифте своего дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. Версию убийства журналистки из-за ее профессиональной деятельности следствие рассматривает в качестве основной.

Во время судебного заседания Павлюченков раскаялся в содеянном и извинился перед детьми Политковской. Он заявил, что мотивом преступления стали страх за жизнь близких и нужда.

Гособвинитель потребовал приговорить Павлюченкова к 12 годам заключения и назначить ему ограничение свободы сроком на год. При этом прокурор Гульчехра Ибрагимова просила суд учесть активное сотрудничество подсудимого со следствием, его раскаяние, положительные характеристики и наличие у него инвалидности, сообщает РИА Новости.

Адвокат Карен Нерсесян попросил суд назначить Павлюченкову наказание ниже низшего, а по возможности - условное. В то же время родственники погибшей журналистки требуют расторгнуть сделку со следствием и уверены, что обвиняемый скрывает имя заказчика убийства. Они считают, что Павлюченков намеренно пытается принизить свою роль в преступлении, чтобы избежать сурового приговора.

Напомним, незадолго до начала заседания подсудимому стало плохо. В здание суда была вызвана скорая помощь. Врачи осмотрели Дмитрия Павлюченкова и заявили, что по состоянию здоровья он может участвовать в судебном процессе.

Бывшему сотруднику ГУВД Москвы Дмитрию Павлюченкову было предъявлено обвинение по статьями УК РФ "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное группой лиц и по найму" и "Незаконный оборот оружия". Дело слушалось в особом порядке. По закону, в таком случае назначается лишение свободы на срок не более двух третей от максимального. Дело Павлюченкова было выделено из уголовного дела об убийстве Анны Политковской в отдельное производство. Под стражей он находится с августа 2011 года.

К уголовной ответственности в данный момент привлекаются еще пять человек: Лом-Али Гайтукаев, экс-сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов и трое братьев Махмудовых, один из которых, Рустам, по версии следствия, является исполнителем убийства. Расследование в отношении фигурантов дела завершено.

По версии следствия, организатором преступления был Гайтукаев. Именно он в 2006 году создал организованную группу, в которую вошли другие обвиняемые, в том числе Дмитрий Павлюченков. За всеми действиями группы осуществлял Сергей Хаджикурбанов.

Получив от Павлюченкова информацию о месте жительства потерпевшей, 7 октября 2006 года братья Махмудовы расположились на пути ее следования. Увидев Политковскую за рулем автомобиля, Ибрагим Махмудов сообщил об этом своему брату Джабраилу, а тот в свою очередь Рустаму, который вошел в подъезд дома, где проживала Политковская и стал дожидаться ее прибытия, говорится в материалах уголовного дела.

Когда журналистка вошла в лифт, Рустам Махмудов произвел в нее несколько выстрелов из пистолета. Орудие преступления было оставлено на месте происшествия. После этого обвиняемые скрылись.