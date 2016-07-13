Суд оставил под стражей основателя "Смотра.ру"

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Основатель сообщества "Смотра.ру" Эрик Китуашвили, более известный как Давидович, обвиняемый в мошенничестве со страховыми выплатами и клевете, останется под стражей. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката Китуашвили, в которой он просил изменить меру пресечения на несвязанную с лишением свободы, сообщает РИА Новости.

Давидович обвиняется по трем эпизодам мошенничества: один эпизод касается инсценировки хищения трех застрахованных автомобилей – Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5 – и получения за них по ложным документам страхового возмещения. Второе обвинение предъявлено в легализации денежных средств, полученных со страховой компании, третье – по инсценировке угона с Каргопольской улицы в Москве BMW 745i и получению за автомобиль 1,2 миллиона рублей страховых выплат. Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей.

На данный момент нахождение похищенных средств не установлено. Сам блогер давать показания по делу отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Вину он не признает и заявляет, что арест связан с его расследованиями о коррупции в ГИБДД.

Накануне ему предъявили обвинения в клевете на сотрудников полиции. По версии следствия, 22 февраля 2016 года Китуашвили в зале Тверского суда публично обвинил некоторых руководителей подразделений столичной полиции. Он заявил, что они совместно дали взятку начальнику столичного главка полиции Анатолию Якунину за назначение на замещаемые ими должности.