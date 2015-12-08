Суд заблокировал доступ к пиратским программам "1С"

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Мосгорсуд заблокировал доступ к двум сайтам, на которых размещались пиратские копии компьютерных программ "1С", сообщает МИА "Россия сегодня".

Правообладатель просил ограничить доступ к 13 программам, но права собственности были представлены только на две – "1С:Предприятие 8" и "1С:Розница 8".

Суд отказался блокировать программы: "1С:Предприятие 8 Документооборот государственного учреждения", "1С:Бухгалтерия предприятия 8", "1С:Зарплата и управление персоналом", "1С:Бухгалтерия государственного учреждения", "1С:Государственные и муниципальные закупки", "1С:Экзаменатор", "1С:Консолидация", "1С:Конструктор курсов", "1С:Налогоплательщик", "1С:Медицина. Больничная аптека", "1С:Медицина. Поликлиника", "1С:Образовательная организация", "1С:Документооборот".

Пока это лишь временные меры, для полной блокировки пиратского софта "1С " нужно подать иск.

Ранее m24.ru сообщало, что из-за пиратского контента в России могут заблокировать более тысячи сайтов. В настоящее время Минкомсвязи совместно с правообладателями составляют полный список недобросовестных ресурсов.

До этого Мосгорсуд вынес первое решение о вечной блокировке сайтов с пиратским контентом. Доступ ограничен к bobfilm.net, dream-film.net, kinokubik.com, kinozal.tv, kinobolt.ru, seedoff.net, torrentor.net, tushkan.net, tvserial-online.net, wood-film.ru и rutor.org.

Пожизненная блокировка грозит и сайту Rutracker. Ему предложили площадку для организации переговоров с правообладателями, но, по данным Роскомнадзора, владельцы ресурса не проявили заинтересованности.

Антипиратский закон вступил в силу 1 августа 2013 года. С этого времени правообладатель может обратиться в суд и потребовать ограничить доступ к интернет-ресурсу, на котором размещен нелегальный контент.

Закон в первую очередь ориентирован на то, чтобы пресечь каналы распространения нелегального контента.