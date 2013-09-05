Мосгорсуд ограничил доступ к ряду фильмов на 12 сайтах

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский городской суд ограничил доступ к ряду фильмов и сериалов на 12 интернет-порталах. Контент распространялся с нарушением прав правообладателей на торрент-трекерах.

В частности, ограничен доступ к фильмам "Вор", "Мама", "Умирать легко", "Русский бунт" и сериалу "День рожденья Буржуя", сообщается на официальном сайте Мосгорсуда.

Запрет на размещение фильмов и сериалов действует в течение 15 дней, но срок может быть продлен если правообладатели обратятся с соответствующим иском в суд.

Отметим, что ранее был ограничен доступ к ряду других фильмов, так "под запрет" попали "Легенда номер 17", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и популярный сериал "Игра престолов".

"Антипиратский закон" вступил в силу 1 августа. С этих пор правообладатель может обратиться в Мосгорсуд и потребовать ограничить доступ к интернет-ресурсу, на котором размещен нелегальный контент. Первый сайт, содержащий такой контент, был заблокирован 21 августа.