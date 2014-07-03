Мосгорсуд перейдет на систему электронного исполнения судебных актов

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Мосгорсуд планирует перейти на систему электронного исполнения вступивших в законную силу судебных актов по гражданским делам, сообщила Агентству "Москва" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

По ее словам, данная система с мая 2014 года в пилотном режиме действует в Тверском суде. Федеральное казначейство будет напрямую производить взыскания денежных средств с должников, решения по которым вступили в законную силу. При этом электронные взыскания будут производиться с лицевых счетов государственных структур - МВД и МЧС. Такая система позволит ускорить процесс исполнения судебных вердиктов.

Как отметила зампредседателя Мосгорсуда Галина Агафонова, в столице остро стоит проблема исполнения судебных решений. Однако она отметила, что ситуация с реальным исполнением судебных решений из года в год улучшается, но в целом остается плачевной.

Пресс-секретарь добавила, что подобную систему планируется внедрить во всех судах Москвы. Также существует идея внедрения электронной блокировки имущества гражданина (наложение ареста), участвующего в судебном процессе по гражданскому делу при обеспечении иска.

"В настоящее время наложение, скажем, ареста на имущества ответчика занимает длительный срок. Недобросовестный гражданин за это время может, к примеру, переписать это имущество на другое лицо. В связи с этим разрабатывается проект по электронному исполнению определений суда об обеспечении исков", - подчеркнула Солопова.