Суд отложил рассмотрение жалобы Pussy Riot до 10 октября

Мосгорсуд перенес на 10 октября рассмотрение жалобы на приговор девушкам из панк-группы Pussy Riot в связи с отводом адвоката одной из участниц процесса

В понедельник, 1 октября, Мосгорсуд принял решение перенести слушания по кассационной жалобе на приговор участниц группы Pussy Riot. Перенос дела связан с отказом Екатерины Самуцевич работать с адвокатом Виолеттой Волковой.

Как сообщает РИА Новости, заседание началось в 11 утра 1 октября, но уже в 11:18 Екатерина Самуцевич заявила ходатайство о том, что ее будет представлять другой адвокат, с которым еще не заключен договор. Суд расценил обращение осужденной как отвод адвокатам и, по закону, ей положено пять суток на поиск нового правозащитника. Новое заседание назначено на 10 октября 2012 года.

Во время рассмотрения жалобы некоторые сторонники церкви совершили Крестный ход вокруг здания суда, затем пели псалмы и читали молитвы. Когда стало известно о переносе слушаний, то инициативу подхватили сторонники осужденных - они начали петь песни из репертуара скандальной группы, пишет "Интрефакс".

Напомним, три участницы группы Pussy Riot – Екатерина Самуцевич, Мария Алехина и Надежда Толоконникова осуждены на два года колонии общего режима за "панк-молебен" в храме Христа Спасителя. Дело вызвало широкий общественный резонанс, девушек поддержали музыканты, оппозиция, политики и общественные движения.