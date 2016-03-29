В "Доме с атлантами" на Солянке проведут противоаварийные работы

В "Доме с атлантами" на Солянке в ближайшее время будут проведены противоаварийные работы, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.
Речь идет о выявленном объекте культурного наследия "Доходный дом с чайным магазином Торгового дома "Д. и А. Расторгуевы", который был построен в 1882 году по проекту архитектора В.Н.Карнеева.
По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, в феврале право собственности на здание перешло госкорпорации "Ростех".
"Новый собственник получил все необходимые разъяснения Мосгорнаследия и в ближайшее время выставит охрану. Сейчас мы совместно определяем сроки проведения первоочередных противоаварийных работ, а также планы по дальнейшей реставрации здания", – сказал он.
Емельянов подчеркнул, что "Доходный дом Расторгуевых" на Солянке – одно из самых проблемных исторических зданий в городе.
Ссылки по теме
- В Москве отреставрируют усадьбу Великолеповых на Пятницкой
- Дом Тургенева на Остоженке планируют отреставрировать
- Более 100 объектов культурного наследия отреставрируют в 2016 году
Сайты по теме