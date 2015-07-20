В историческом здании на Сретенке выявлены нарушения при ремонте

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Мосгорнаследие возбудило административное дело по факту незаконного ремонта в историческом "Комплексе домов страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия.

"В ходе проведенного осмотра инспекторами Мосгорнаследия зафиксирован факт осуществления несанционированных работ, выразившихся в незаконном устройстве перегородок, подвесных потолков, вентиляционной системы в виде дополнительных коробов и пробивки под них отверстий, штробление стен и полов под электрическую проводку, демонтаж части перегородок, пробивку дверных проемов, закладку оконных проемов, устройство лестничной площадки с лестничным маршем без соответствующего разрешения и соответствующей проектной документации", – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что собственнику выданы предписания о приостановлении работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность.

"Москва гид": Дом страхового общества "Россия"