20 июля 2015, 18:57

Культура

В историческом здании на Сретенке выявлены нарушения при ремонте

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Мосгорнаследие возбудило административное дело по факту незаконного ремонта в историческом "Комплексе домов страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия.

"В ходе проведенного осмотра инспекторами Мосгорнаследия зафиксирован факт осуществления несанционированных работ, выразившихся в незаконном устройстве перегородок, подвесных потолков, вентиляционной системы в виде дополнительных коробов и пробивки под них отверстий, штробление стен и полов под электрическую проводку, демонтаж части перегородок, пробивку дверных проемов, закладку оконных проемов, устройство лестничной площадки с лестничным маршем без соответствующего разрешения и соответствующей проектной документации", – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что собственнику выданы предписания о приостановлении работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность.

"Москва гид": Дом страхового общества "Россия"

"Комплекс домов страхового общества "Россия" является объектом культурного наследия федерального значения. Он состоит из двух крупных массивов с внутренними дворами. В начала XX века комплекс имел автономную электростанцию, отопление, прототип кондиционера, а также артезианский колодец глубиной 45 метров.

В 1880-м году на этом месте было возведено круглое здание "Царь-град" для панорамы "Взятие Плевны". Спустя шесть лет антрепренер М. Лентовский переделал здание для народного театра "Скоморох".

В 1898 году страховое общество "Россия" купило эту землю и начало строительство доходного дома, закончившееся в 1902. Работы велись по конкурсному проекту Н. Проскурина.

