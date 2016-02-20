Пожарную часть в бывшем селе Черкизово признали памятником культуры

Фото предоставлено Мосгорнаследием

Здание бывшей пожарной части в районе Преображенское признали памятником архитектуры, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Объект расположен на исторической территории бывшего села Черкизово на улице Хромова, дом 40. Изначально здание построили в 1900-х годах как корпус ткацкой фабрики. На первом этаже располагалось производство, а на втором – жилые и конторские помещения.

В 20-х годах здесь находилась пожарная часть, с северной стороны для нее пристроили трехэтажную каланчу. Особенностью здания является то, что второй этаж полностью выполнен из дерева, а первый кирпичный.

Эксперты подтвердили историко-культурную ценность объекта и признали его хорошо сохранившимся образцом производственного здания рубежа XIX-ХХ веков.

Недавно объектом культурного наследия признали двухэтажное здание неподалеку от Арбата на улице Сивцев Вражек, дом 41.

Дом был выстроен в 1800 году и является редким образцом жилой малоэтажной застройки Москвы, сохранившимся после пожара 1812 года. Уникальность здания заключается также и в сохранности его внешнего облика и планировки. В интерьерах сохранились печи, лепной декор потолков, филенчатые двери первой половины XIX века, а декор фасадов относится ко второй половине XIX века.