Жеребьевка дебатов кандидатов в депутаты Мосгордумы пройдет 4 августа

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На жеребьевке 4 августа определят порядок выступления на дебатах кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщил на заседании комиссии в четверг секретарь Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"В конверты будет помещена информация о дате и времени проведения агитационных мероприятий, затем происходит жеребьевка, конверты вытягиваются начиная с 1 по 45 избирательный округ. В протокол заносится дата и время", - цитирует Ермолова Агентство "Москва".

Отметим, что телерадиокомпании не обязаны бесплатно предоставлять эфирное время под дебаты и выступления кандидатов на предстоящих выборах. Однако Мосгоризбирком решил обратиться к Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность привлечения к этому городских теле- и радиоканалов. Мэр Москвы эту инициативу поддержал.

Таким образом, кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".

"Москва в цифрах": Выборы в Мосгордуму

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты Мосгодумы зарегистрированы 273 человека. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

В Мосгордуму будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов сроком на пять лет. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех городских СМИ. Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".