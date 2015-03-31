Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта 2015, 17:08

Политика

Минимальный штраф за неубранные собачьи фекалии может вырасти вдвое

Почему владельцы собак не убирают за питомцами

Минимальный штраф для столичных владельцев собак за неубранные экскременты своих питомцев предлагают увеличить до двух тысяч рублей. С такой инициативой выступила депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, передает Агентство "Москва".

"Проблему уборки фекалий за собаками невозможно решить исключительно разъяснительной работой. Необходимо увеличивать штрафы, например до двух тысяч рублей", – заявила Стебенкова во время круглого стола в департаменте ЖКХ и благоустройства.

Ссылки по теме


В ходе обсуждения другие участники дискуссии предложили проводить рекламные акции с участием звезд, разъясняющие необходимость уборки экскрементов с улиц. Но Стебенкова считает, что подобная кампания вряд ли поможет решить проблему. Она добавила, что только серьезные штрафы могут заставить владельцев собак убирать за своими питомцами.

Отметим, что сейчас, согласно действующему законодательству, за неубранные за своим питомцем экскременты в общественном месте или в подъезде владелец собаки может заплатить от одной до двух тысяч рублей.

Мосгордума собаки дворы Людмила Стебенкова

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика