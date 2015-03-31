Минимальный штраф за неубранные собачьи фекалии может вырасти вдвое

Почему владельцы собак не убирают за питомцами

Минимальный штраф для столичных владельцев собак за неубранные экскременты своих питомцев предлагают увеличить до двух тысяч рублей. С такой инициативой выступила депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, передает Агентство "Москва".

"Проблему уборки фекалий за собаками невозможно решить исключительно разъяснительной работой. Необходимо увеличивать штрафы, например до двух тысяч рублей", – заявила Стебенкова во время круглого стола в департаменте ЖКХ и благоустройства.

В ходе обсуждения другие участники дискуссии предложили проводить рекламные акции с участием звезд, разъясняющие необходимость уборки экскрементов с улиц. Но Стебенкова считает, что подобная кампания вряд ли поможет решить проблему. Она добавила, что только серьезные штрафы могут заставить владельцев собак убирать за своими питомцами.

Отметим, что сейчас, согласно действующему законодательству, за неубранные за своим питомцем экскременты в общественном месте или в подъезде владелец собаки может заплатить от одной до двух тысяч рублей.