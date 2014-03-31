Началась регистрация кандидатов для участия в праймериз

С 31 марта любой желающий может подать заявление, чтобы стать участником предварительных выборов в Мосгордуму. Заявки принимает организационный комитет гражданской инициативы "Моя Москва", сообщает официальный сайт организаторов праймериз.

Прием заявок начался в 10.00 по адресу Маломосковская улица, дом 10, офис 26 и продлится до 15 мая. Офис работает с 10.00 до 22.00 с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье - с 10.00 до 14.00.

Подать заявление может любой желающий, соответствующий требованиям избирательного законодательства, то есть кандидат должен быть старше 21 года, быть гражданином России, зарегистрированным в Москве и не иметь непогашенных судимостей.

Претендент на участие в праймериз должен заполнить заявление на сайте гражданской инициативы "Моя Москва" и зарегистрироваться по паспорту в оргкомитете. Необходимо также предоставить в оргкомитет копию трудовой книжки или справку с места работы или учебы.

Предварительное голосование перед выборами в Мосгордуму планируется провести 8 июня этого года. Оно пройдет на 500 избирательных участках, специально организованных для праймериз. Места для голосования будут работать с 8.00 до 22.00. Результаты выборов 10 июня опубликуют на сайте Мосгордумы.

По словам организаторов, предварительный отборочный тур поможет жителям не только сделать осознанный выбор, но и "определить проблемы москвичей и выяснить, какие кандидаты в депутаты смогут с этим справиться". Целью праймериз является отбор лучших кандидатов на участие в выборах в Мосгордуму и лучших идей, а также расширение участия жителей в управлении городом.

Проведение предварительных выборов будет профинансировано за счет добровольных пожертвований москвичей и организаций. Соответствующий фонд - именно туда будут перечислять средства - создадут 31 марта.

Выборы в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования 14 сентября. В столичный парламент по одномандатной системе будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет