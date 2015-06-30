Власти хотят рассмотреть закон об уличных музыкантах

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Мосгордума займется рассмотрением законопроекта, регулирующего деятельность уличных музыкантов. Обсудить документ могут уже осенью, сообщил глава комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

"Требуется определить, где можно играть, а где нельзя. На сегодняшний день такого регулирования нет, поэтому возникают конфликтные ситуации, которые складываются из правоприменительной практики. Осенью Мосгордума будет готова обсудить данный вопрос и выходить с какими-то инициативами", – цитирует Семенникова Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что уличные музыканты на Арбате провели акцию протеста, заклеив свои инструменты скотчем. Таким образом артисты выразили возмущение действиями полиции. По словам музыкантов, стражи порядка не дают им играть на улице.

До этого юрист Михаил Салкин прокомментировал в вечернем эфире радиостанции "Москва FM" ситуацию с уличными музыкантами и художниками на улице Арбат.

По мнению эксперта, городу было бы гораздо выгоднее продавать лицензии на работу на старом Арбате, нежели постоянно выгонять местных художников и музыкантов, учитывая огромную посещаемость одной из самых главных достопримечательностей Москвы. Юрист уверен, что в этом вопросе Москве надо брать пример с европейских мегаполисов, где уже давно коммерческая составляющая превалирует над законом о тишине.

"Посещаемость Арбата потрясающая. Давайте это использовать, а не запрещать все. В мире существуют потрясающие варианты, существует институт выдачи лицензий, существуют специальные комиссии, которые даже согласовывают с уличными музыкантами их репертуар. Такая система действует, например, в Париже и в Нью-Йорке", – добавил Михаил Салкин.