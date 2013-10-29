Досрочных выборов в Мосгордуму не будет – Платонов

Досрочных выборов в Московскую городскую Думу шестого созыва не будет, они пройдут по запланированному графику 14 сентября 2014 года. Об этом заявил председатель Мосгордумы Владимир Платонов.
"На выборах все будет законодательно честно и открыто и после выборов тоже", - сказал он на пресс-конференции.
Платонов добавил, что готов вновь баллотироваться на выборах. Всего же в Мосгордуму будут избраны 45 депутатов.
Напомним, что слухи о роспуске парламента и досрочных выборах в марте 2014 года появились после выборов мэра Москвы 8 сентября.
Сергей Собянин назвал эту информацию "политическими спекуляциями" и заверил, что идея провести досрочные выборы ни разу не обсуждалась.