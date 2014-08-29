Общественная палата создает штаб наблюдателей за выборами в Мосгордуму

Общественная палата создает штаб по наблюдению за выборами в МГД

При московской Общественной палате появится Штаб гражданских наблюдателей за выборами в Московскую думу. Данное решение было принято на заседании 29 августа.

Алексей Венедиктов, руководитель комиссии по развитию гражданского общества, местного самоуправления, добровольческой деятельности Общественной палаты Москвы, главред "Эхо Москвы" пояснил, что главная задача данной структуры: дать понять москвичам, что голосование и подсчет голосов будут прозрачными и точными.

Штаб возглавит Михаил Барщевский, полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях. Член ОП Вадим Ковалев и действующий депутат Мосгордумы Олег Бочаров станут заместителями главы штаба по вопросам видеонаблюдения и связей с общественностью. "Выбор пал на Барщевского потому, что у нас хороший опыт сотрудничества, мы вместе работали на инициативе "Моя Москва", – пояснил председатель ОП Михаил Кузовлев.

Михаил Барщевский. Фото: m24.ru/Александр Авилов

Штаб, объединяющий наблюдателей от разных кандидатов, уже действовал при ОП на прошлогодних выборах мэра столицы. Благодаря его деятельности все избирательные участки были оборудованы камерами видеонаблюдения, что дало возможность изучить ситуации, по которым поступали жалобы и требования пересчета голосов.

Как отметил Кузовлев, у палаты уже есть хороший опыт в плане организации работы наблюдателей: "Осталось много волонтеров, которые работали в прошлом году и на праймериз. Это люди с активной гражданской позицией. Очень хорошо, что люди не равнодушны к тому, что происходит в городе, что волонтеров много. Прошлогодний опыт показал, что выборы можно сделать прозрачными".





Фото: m24.ru/Александр Авилов

Олег Бочаров также подчеркнул важность прошлогоднего опыта. "Видеонаблюдение позволяет посмотреть любой спорный момент по любому заявлению, – напомнил он. – Наблюдатели называют номер участка и время нарушения, мы можем отмотать и с точностью до секунды проверить, что произошло". По словам Бочарова, в случае необходимости на места, где ситуация была наиболее сложной, выезжала оперативная группа.

Депутат сообщил, что штаб будет пользоваться помощью людей, которые работали на выборах в прошлом году, поскольку все они уже прошли тренинги и имеют соответствующий опыт. Кроме того, Бочаров рассказал, как проходит подготовка к выборам: "Мы хотим предусмотреть все проблемные ситуации и проговорить их со штабами. Будет создан сайт для регистрации представителей и наблюдателей".

Константин Ремчуков. Фото: m24.ru/Александр Авилов

Общественная палата уже направила приглашения представителям всех 10 политических партий, участвующих в выборах. По словам Олега Бочарова, согласие от большинства партий уже получено.Также штаб будет рассматривать жалобы от кандидатов-самовыдвиженцев и даст им возможность присутствовать при просмотре видеозаписей спорных ситуаций.

Штаб готов к сотрудничеству и с любыми организациями наблюдателей. Алексей Венедиктов подчеркнул: "Как и на прошлых выборах мэра, все организации наблюдателей приглашены, мы им дадим возможность размещения, и ничего ухудшаться не будет, стандарты будут только повышаться".

Алексей Венедиктов. Фото: m24.ru/Александр Авилов

Алексей Венедиктов поделился планами создания специального сайта, на котором будет собрана вся информация о нарушениях на выборах. "Мы хотим, чтобы вся пресса имела беспрепятственный доступ к рассмотрению жалоб", – пояснил он. Венедиктов предложил создать интернет-портал, через который горожане смогут наблюдать за своими участками и получать данные от комиссии и кандидатов.

Как сообщил Михаил Кузовлев, Общественная палата попросит мэра Собянина оказать штабу наблюдателей финансовую и материально-техническую поддержку.

Кроме того, палат обратится в Мосгоризбирком с просьбой зарегистрировать членов общественного штаба в качестве независимых наблюдателей, что позволит им посещать помещения для голосования и получать доступ к архиву видеоматериалов с участков.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму-2014

Напомним, что выборы в Московскую городскую думу шестого созыва пройдут 14 сентября. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 273 человека. Депутаты по каждому из 45 избирательных округов будут избираться на пять лет.

В этот раз Избирком отказался от практики выдачи открепительных удостоверений, позволяющих голосовать на других участках. Граждане, которые в Единый день голосования не смогут попасть на свои участки, смогут отдать свой голос за выбранных кандидатов досрочно, написав заявление в избирательную комиссию. Досрочное голосование начнется 3 сентября.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На этих выборах много внимания уделят открытости процедуры голосования. На избирательных участках столицы вновь будут использовать прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы, а наблюдатели смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Ранее M24.ru уже сообщало, что Мосгоризбирком поддержал меры, предложенные Общественной палатой для устранения спорных моментов в организации голосования. В частности предлагалось опубликовать на сайте Мосгоризбиркома данные о количестве заявлений от желающий голосовать на дому и установить график выезда групп для проведения голосования вне участков.