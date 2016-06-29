На торговлю в соцсетях могут ввести патенты

Фото: YAY/ТАСС

Власти Москвы осенью собираются представить предложения о переводе торговли в интернете, в том числе в социальных сетях, на патентную систему налогообложения. Об этом сообщил депутат Мосгордумы, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, передает Агентство "Москва".

По словам Платонова, сейчас с предпринимателями, занимающимися интернет-торговлей, проводятся консультации, формируется позиция для внесения в "дорожную карту" по улучшению инвестиционного климата в городе.

"После этого может идти речь о разработке законопроекта. Патентная система применяется для лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями. Торговля в соцсетях не должна являться исключением: лица, ведущие ее, также являются предпринимателями и должны платить налоги. Мы предлагаем им более удобную и простую систему налогообложения", – рассказал депутат.

Он добавил, что патентную систему могут также распространить на производителей рекламы в интернете.

Ранее в Московской торгово-промышленной палате предложили перевести интернет-магазины на патентную систему налогообложения. В течение 2016 года будет разработан пакет услуг и сервисов для работы интернет-предпринимателей.

В мае депутат Госдумы Анатолий Аксаков предложил ввести патенты для видеоблогеров, которые получают прибыль от своих видеороликов и интернет-трансляций.

Патентная система была введена в 2013 году, перейти на нее могут индивидуальные предприниматели, нанимающие не более 15 человек и имеющие годовой доход не более 60 миллионов рублей. В Москве с этого года купить патент можно на 80 видов бизнеса. Стоимость составляет шесть процентов от возможного дохода. Например, патент на торговлю в Центральном административном округе стоит 20 тысяч рублей в месяц, в пределах МКАД – десять тысяч, за МКАД – семь тысяч рублей.