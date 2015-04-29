Ряд организаций получат 75-процентную скидку по налогу на имущество

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Объекты, в которых торговая, офисная, административная функция, зоны общественного питания занимают 20 процентов и менее, имеют право на налоговую льготу в размере 75 процентов, сообщил глава департамента экономической политики Максим Решетников в эфире радиостанции Business FM.

Он уточнил, что функции здания должны быть подтверждены актом Государственной инспекции недвижимости. При этом они должны быть расположены на земельных участках, где один из видов разрешенного использования торговля или офисы.

"Вот они, действительно, получают льготу: для них уровень налоговой нагрузки снижается в 4 раза от расчетной. Более того, в том случае, если на предприятия еще не приходила Государственная инспекция по недвижимости, и они еще не обращались туда за проверкой – у них есть возможность обратиться. Только мы просим это сделать до 15 июня", – подчеркнул он.

Если проверка подтвердит, что организация имеет право на льготу, будет составлен акт и на его основе предприятия могут заявить налоговую льготу в Налоговую инспекцию и четырехкратно снизить расчетную сумму налогообложения.

Ранее М24.ru сообщило, что депутаты Мосгордумы поддержали поправки в закон о налоге на имущество организаций. Поправки представил глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

Он отметил, что действие законопроекта направлено на поддержку реального сектора экономики в рамках антикризисного плана правительства. Срок действия льготы составляет пять лет, его предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января этого года.